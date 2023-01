Overwatch 2: al via l'evento del Capodanno Lunare 2023

Overwatch 2 festeggia l'inizio dell'Anno del Coniglio con una nuova edizione dell'evento a tempo limitato del Capodanno Lunare già disponibile su PC e console. Per l'occasione potrete ottenere ricompense a tema, darvi battaglia in mappe decorate a festa e cimentarvi in risse Arcade.

Tra le mappe festive del Capodanno Lunare non poteva mancare la Torre di Lijiang, illuminata da dei fuochi artificiali durante i match. Tornano inoltre le risse tipiche di quest'evento, tra cui Cattura la Bandiera, Blitz Cattura la Bandiera e Cacciatori di Taglie. In particolare potrete cimentarvi anche nella stagione competitiva 2023 di Cattura la Bandiera.

Tra le ricompense del Capodanno Lunare 2023 di Overwatch 2, Blizzard segnala l'icona giocatore "Anno del Coniglio 2023", ottenibile semplicemente accedendo al gioco durante l'evento. Ci saranno anche delle sfide a tema che prevedono ricompense cosmetiche e PE del Pass Battaglia giocando alle risse del Capodanno Lunare. Non solo, completandone quattro tra quelle disponibili per sbloccare il modello leggendario Echo Kkachi.

Moira con la sua skin a tema capodanno cinese

È possibile inoltre ottenere ulteriori ricompense seguendo su Twitch gli streamer che giocano a Overwatch 2, tra cui una posa vittoriosa e un modello leggendario per Moira, dalla collezione del Capodanno Lunare. Nel dettaglio:

"Guarda per due ore, dopo aver collegato il tuo account Battle.net, per ottenere la posa vittoriosa Ruggito del Leone per Moira, poi guarda per altre quattro ore per ottenere il modello leggendario Moira Danzatrice Mascherata."