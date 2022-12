The Texas Chainsaw Massacre: ciò che sappiamo sul gioco degli editori di Friday the 13th: The Game

Chi non ama un buon (finto) massacro? Di certo gli editori di Gun Interactive ne sono appassionati visto il grande lavoro fatto con Friday the 13th The Game. Con il supporto di uno dei team di sviluppo di Sumo Digital, la compagnia è pronta a tornare in pista con un nuovo gioco, The Texas Chainsaw Massacre, basato sull'omonima pellicola che è più nota in Italia con il suo titolo localizzato: Non aprite quella porta.

Spostarsi da un gioco all'altro, o da un film all'altro, potrebbe sembrare uno dei passaggi più naturali e semplici da compiere per un team che ha certamente esperienza con il genere. Si potrebbe pensare che questo nuovo progetto non è nient'altro se non lo stesso videogame con una nuova grafica, nuove ambientazioni e nuovi personaggi.

Si sbaglierebbe però in pieno perché Gun Interactive e Sumo Digital hanno deciso di non scegliere la via più semplice ma continuare a seguire la propria filosofia, ovvero dare sempre la priorità al franchise sul quale si basa il tutto, più che adattare il gioco e il genere al film del momento.

The Texas Chainsaw Massacre si infila quindi nel filone dei esperienze online multigiocatore asimmetriche competitive, ma cambia vari dettagli rispetto a Friday the 13th: The Game.

Se volete scoprire anche voi come, continuate a leggere questo nostro speciale nel quale vi spieghiamo tutto quello che sappiamo su The Texas Chainsaw Massacre.