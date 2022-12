Xbox Series X è più potente di PS5 ma più difficile da sfruttare, per gli autori di WRC

È risaputo che Xbox Series X sia sulla carta più potente di PS5, ma finora non si è vista una grande differenza tra le due console, al di là di variazioni in termini di risoluzione media e frame-rate sui giochi, e questo sarebbe dovuto, secondo uno sviluppatore di WRC Generations, al fatto che la GPU in particolare è sì più potente, ma anche più difficile da sfruttare appieno.

Secondo Benoit Jacquier, technical director di WRC Generations all'interno di KT Racing, i vantaggi dell'architettura della GPU di Xbox Series X non sarebbero facili da sfruttare, in confronto ad alcune caratteristiche di PS5, e questo soprattutto per quanto riguarda i giochi sviluppati secondo i crismi della generazione precedente, ovvero i cross-gen.

"Grazie alla velocità di clock più alta, PS5 consente dei vantaggi più immediati e semplici da sfruttare rispetto alla generazione precedente", dunque verosimilmente per quanto riguarda ambienti di sviluppo più legati all'architettura precedente delle console, ovvero PS4 e Xbox One.

"Nonostante la potenza grezza della GPU di Xbox Series X sia superiore, è più difficile da sfruttare appieno", ha spiegato Jacquier, "richiede un migliore lavoro in parallelo per poter sfruttare le 52 CU", ha riferito, facendo capire come si tratti di uno stile di programmazione ancora non molto diffuso tra gli sviluppatori di videogiochi attualmente.

"Tuttavia suppongo che, sul lungo termine, si possano ottenere migliori performance su Xbox Series X", ha concluso Jacquier, intervistato da GamingBolt. Dunque è possibile che delle differenze possano emergere più avanti in questa generazione, magari su titoli che siano sviluppati esclusivamente per le nuove piattaforme.