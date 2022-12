Epic Games Store: Horizon Chase Turbo è il gioco gratis di oggi, 16 dicembre 2022

Horizon Chase Turbo è il gioco gratis disponibile su Epic Games Store per oggi, 16 dicembre 2022, all'interno dell'iniziativa di regali giornalieri che ha organizzato Epic Games anche per quest'anno in vista del Natale.

Come era già trapelato nelle ore scorse, il racing game di Aquiris Game Studio è dunque il nuovo regalo di oggi, consentendo a tutti di lanciarsi in questo gioco di corse dal sapore veramente molto classico.

Effettuare il download, come al solito, è semplicissimo: basterà visitare la pagina dei giochi gratis su Epic Game Store, cliccare sul banner di Horizon Chase Turbo e poi sul pulsante "Ottieni", effettuando naturalmente l'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali. A quel punto il titolo entrerà nella nostra libreria e ci resterà per sempre.

Prosegue dunque con un altro titolo di dimensioni non grandi ma comunque di un certo interesse il Calendario dell'Avvento di Epic Games Store, con quest'ottima rivisitazione de giochi di corse degli anni 80 e 90, con specifici riferimenti alla tradizione 16-bit.

Considerato un vero e proprio tributo ai classici del genere, Horizon Chase Turbo è un simulatore di guida ispirato ai grandi successi anni '80 e '90, Out Run, Top Gear (SNES), Rush e altri, che ricrea la classica azione di gioco arcade senza badare tanto al realismo. Il tutto in 12 coppe, 48 città, 111 piste, 33 auto sbloccabili e 12 potenziamenti per un massimo di 4 giocatori contemporaneamente.

Horizon Chase Turbo offre una modalità multigiocatore su schermo diviso per chi ha nostalgia delle partite notturne sul divano in compagnia degli amici. Il gioco è ispirato al passato ma non ignora il presente. L'estetica fatta di poligoni e colori secondari dà vita a un'atmosfera originale.

In Horizon Chase Turbo guiderai la tua auto attraverso luoghi straordinari, guarderai il sole tramontare, affronterai la pioggia, la neve, la cenere vulcanica e forti tempeste di sabbia.

Come ulteriore omaggio ai classici, l'autore della colonna sonora è Barry Leitch, che ha composto le musiche degli storici Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES) e Rush.