Epic Games Store: un gioco gratis domani 17 dicembre 2022, anche stavolta è misterioso

Come da tradizione in occasione delle feste natalizie Epic Game Store ha iniziato a regalare ogni giorno dei giochi gratis per tutti gli utenti, e a differenza di Babbo Natale non fa distinzione tra buoni e cattivi bambini. Dunque anche domani, il 17 dicembre 2022, arriverà un altro titolo gratuito, per il momento ancora avvolto nel mistero.

Il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store sarà disponibile a partire dalle 17:00 di domani, sabato 17 dicembre 2022. Potrete riscattarlo all'orario indicato presso questo indirizzo. Una volta fatto verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Il titolo gratuito di domani è ancora avvolto nel mistero e verrà svelato domani in concomitanza con la sua disponibilità. A meno che non ci sarà una fuga di informazioni nelle prossime ore, cosa del tutto possibile visti i precedenti. L'unico indizio per il momento, è la "carta del pacchetto" sullo store, nell'immagine qui sotto, che include anche dei pipistrelli. Si tratta di Batman: Arkham Knight, Batman Arkham Collection o un gioco legato a pipistrelli o vampiri? Lo scopriremo tra meno di 24 ore.

Epic Games Store, in versione natalizia

Vi ricordiamo inoltre che avete tempo fino alle 16:59 dello di domani per riscattare il gioco gratis di oggi, 16 dicembre 2022, ovvero il racing game Horizon Chase Turbo. Approfittatene finché siete in tempo, dato che offre la casa.

Le iniziative natalizie di Epic Game Store non si limitano solo ai giochi gratuiti: il negozio ha dato inizio ai saldi di Natale con tanto di "Buono delle feste" con 25% di sconto riutilizzabile più volte.