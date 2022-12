Epic Games Store: i saldi natalizi offrono un buono riutilizzabile che dà un 25% di sconto extra

Epic Games Store ha lanciato i suoi saldi natalizi, con moltissime offerte sulla maggior parte dei giochi del suo catalogo e uno sconto ulteriore del 25% sotto forma di buono riutilizzabile.

Di base è possibile usare il buono al momento di pagare gli acquisti per applicare uno sconto ulteriore. L'unico vincolo è che la spesa iniziale sia di almeno 14,99€, come ben spiegato dalla pagina ufficiale:

COME POSSO RISCATTARE IL MIO BUONO DELLE FESTE DELL'EPIC GAMES STORE?

Il buono delle feste dell'Epic Games Store verrà applicato automaticamente al momento del pagamento di un acquisto singolo o di un carrello al prossimo acquisto sull'Epic Games Store di uno o più giochi idonei per un totale minimo di 14,99 €. A ogni gioco idoneo acquistato con il carrello verrà applicato uno sconto del 25% al momento del pagamento. Ciò significa che se nel tuo carrello per gli acquisti sono presenti due giochi idonei, al momento del pagamento ognuno verrà scontato del 25%. Al momento, si applica un limite di 50 giochi per gli acquisti tramite carrello.

Facciamo un esempio pratico e proviamo ad acquistare Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che attualmente viene venduto in offerta a 41,99€ invece di 59,99€. Al momento di pagare il sistema applica in automatico lo sconto del 25% del buono, facendo finire la cifra da versare a 31,49€.

Da notare che il buono può essere applicato anche ai giochi non in offerta, come il recentissimo High on Life, mentre non viene conteggiato per i giochi in prenotazione, come The Last of Us Parte I.

Pagina dei saldi dell'Epic Games Store

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che per le festività Epic Games Store regalerà anche quindici giochi, di cui il primo è stato sbloccato nelle scorse ore.