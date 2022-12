The Witcher: Henry Cavill non sarà più Geralt, nonostante le richieste dei fan e la fine di Superman

Brutte notizie per i fan di Henry Cavill, che speravano di convincerlo a tornare nel ruolo di Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher dopo l'annuncio che non ci sarà alcun Superman con lui come protagonista. Non accadrà, come svelato dalla testata Variety.

Stando a quanto comunicato alla testata, la lavorazione della Stagione 4 di The Witcher andrà avanti senza variazioni, ossia con l'incolpevole Liam Hemsworth nel ruolo dello strigo.

Cavill ha interpretato il ruolo di Geralt per tre stagioni (la terza deve ancora essere mandata in streaming), ma a ottobre 2022 ha annunciato la sua uscita dalla serie e contestualmente il suo ritorno nel ruolo di Superman nell'universo DC (Cavill è apparso nel ruolo nella scena dei crediti di Black Adam). Purtroppo per lui non ci sarà alcun Superman, almeno non con lui nel ruolo del Kryptoniano più famoso fuori da Krypton.

A novembre 2022 James Gunn e Peter Safran hanno preso in mano i DC Studios, cambiando completamente i piani della compagnia e rivedendo tutti i progetti in corso, azzerandoli. Gunn sta scrivendo un suo Superman senza Cavill, perché a quanto pare racconterà della vita del personaggio come reporter a Metropolis in giovane età. Il regista non ha escluso la possibilità di lavorare con Cavill ad altri progetti, ma non a questo, che richiederà un attore più giovane.

Cavill si è detto dispiaciuto della cosa, anche perché aveva appena annunciato il suo ritorno nel ruolo, ma ha accettato la decisione di Gunn e Safran, che di loro avranno l'impegnativo compito di rifondare l'universo cinematografico di DC Comics.