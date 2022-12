Epic Games Store, svelato quale potrebbe essere il gioco gratis di oggi 16 dicembre 2022

Stando ad alcune voci di corridoio, il gioco gratis di oggi 16 dicembre 2022 dato dall'Epic Games Store sarà Horizon Chase Turbo. Sarà sbloccato alle 17:00 come da tradizione e sarà riscattabile per 24 ore.

Per chi non lo conoscesse, Horizon Chase Turbo è un gioco di corse arcade di pregevole fattura che guarda ai classici del genere, come spiegato dalla descrizione ufficiale:

UN TRIBUTO AI CLASSICI SIMULATORI DI GUIDA ARCADE

Horizon Chase Turbo è un simulatore di guida ispirato ai grandi successi anni '80 e '90, Out Run, Top Gear (SNES), Rush e altri. Ricrea la classica azione di gioco arcade e offre un divertimento senza limiti di velocità.

AMICIZIE VECCHIO STILE

Horizon Chase Turbo offre una modalità multigiocatore su schermo diviso per chi ha nostalgia delle partite notturne sul divano in compagnia degli amici.

GRAFICA A 16-BIT REINVENTATA

Horizon Chase Turbo è ispirato al passato ma non ignora il presente. L'estetica apparente di poligoni e colori secondari dà vita a un'atmosfera originale.

ORIZZONTI MOZZAFIATO

In Horizon Chase Turbo guiderai la tua auto attraverso luoghi straordinari, guarderai il sole tramontare, affronterai la pioggia, la neve, la cenere vulcanica e forti tempeste di sabbia.

BARRY LEITCH, LA LEGGENDA

Horizon Chase Turbo presenta Barry Leitch, l'autore delle colonne sonore dei simulatori di guida arcade Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES) e Rush.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione grafica in 4K

Incredibile multigiocatore vecchio stile su schermo diviso per un massimo di 4 giocatori

Un sacco di contenuti: 12 coppe, 48 città, 111 piste, 33 auto sbloccabili e 12 potenziamenti

Sfida i tuoi amici in una modalità ghost competitiva online

Fai storia aggiungendo il tuo nome alle classifiche degli amici e globali

Come sempre in questi casi, prendete la notizia con le dovute cautele, visto che si parla solo di indiscrezioni. Intanto andate a scaricare il gioco gratis sbloccato ieri, che è sicuro: Bloons TD 6.