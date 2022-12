Saints Row 4: il passaggio obbligato alla versione Re-Elected su PC ha creato numerosi problemi

Recentemente tutte le versioni PC di Saints Row 4 sono state aggiornate alla versione Re-Elected gratuitamente (il gioco è stato anche in regalo sull'Epic Games Store per una settimana). In linea teorica sarebbe una buona notizia, se non fosse per il fatto che il passaggio obbligato ha causato non pochi problemi ai giocatori, tra i quali la perdita dei salvataggi e l'aggiunta di una quantità importante di bug.

Se sulla carta Saints Row IV: Re-Elected è la versione migliore del gioco, visto che comprende tutti i contenuti ed è aggiornata graficamente, molti non sono contenti delle difficoltà che stanno incontrando.

Oltre ai salvataggi, l'aggiornamento ha reso inutilizzabili diverse mod e per alcuni ha reso difficile anche lanciare il gioco senza che vada in crash. Nuovi problemi anche in multiplayer, probabilmente causati dall'aggiunta del crossplay tra i vari negozi.

L'editore Deep Silver ha annunciato di stare indagando su tutti i problemi emersi dopo il lancio dell'8 dicembre 2022, così da provare a risolverli, compreso uno particolarmente fastidioso. Teoricamente è infatti possibile continuare a giocare alle vecchie versioni di Saints Row IV selezionando i branch "Legacy" su Steam e GOG. Sfortunatamente non funzionano bene, ossia selezionandoli si ottiene una build sbagliata.

In preda alla frustrazione, alcuni giocatori hanno suggerito che Saints Row IV: Re-Elected avrebbe dovuto essere pubblicato come un gioco separato e non avrebbe dovuto eliminare le altre versioni, ma ormai è tardi per piangere sul latte versato. Speriamo solo che la situazione venga risolta al più presto.