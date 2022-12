Avatar: La Via dell'Acqua: ottimi risultati ai botteghini per il debutto

Emersi i primi dati al botteghino di Avatar: La Via dell'Acqua, che confermano le potenzialità commerciali del nuovo film di James Cameron. Al debutto, il film ha infatti incassato circa 17 milioni di dollari, un risultato notevole, anche se da mettere in prospettiva.

A leggere i dati di altri film del 2022 Avatar: La Via dell'Acqua non ha fatto registrare il debutto migliore dell'anno. Black Panther: Wakanda Forever ha fatto sicuramente meglio, con 28 milioni di dollari, così come The Batman, che ha fatto leggermente di più di 17 milioni di dollari.

C'è però da considerare che Avatar: La Via dell'Acqua dura più di tre ore, contro la durata inferiore degli altri due film citati. Una durata maggiore equivale a meno proiezioni giornaliere nei cinema, il che rende ancora più impressionanti i numeri fatti dal film.

Gli analisti si aspettano che Avatar: La Via dell'Acqua incassi più di 175 milioni di dollari sul mercato nordamericano, e più di 350 milioni di dollari su quello internazionale nella sua prima settimana. Difficile dire se ce la farà, ma per adesso la ricezione di critica e pubblico è stata davvero positiva.

Su Rotten Tomatoes la media voto della critica è dell'80% su più di duecento recensioni (per i film è un ottimo risultato), mentre la media voto del pubblico è del 96% su più di cinquecento recensioni.