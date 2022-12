Nintendo Switch Online: quattro nuovi giochi del Mega Drive aggiunti all'abbonamento

Nintendo ha annunciato l'aggiunta di quattro nuovi giochi del Mega Drive, o Genesis che dir si voglia, al suo servizio in abbonamento Nintendo Switch Online, per la fascia con "Pacchetto aggiuntivo". Si tratta di Golden Axe II, Alien Storm, Columns e Virtua Fighter 2.

Golden Axe II è un picchiaduro fantasy a scorrimento di pregevole fattura, seguito di uno dei giochi più apprezzati sulla piattaforma. Giocabile da uno o due giocatori, offre tre personaggi differenti per forma e caratteristiche, cavalcature e magie uniche.

Alien Storm è anch'esso un picchiaduro a scorrimento orizzontale, con fasi da sparatutto su rotaia, in cui però si combattono degli alieni che vogliono prendere il controllo del genere umano.

Columns è invece un puzzle game game stile Tetris in cui bisogna allineare delle gemme per distruggerle e fare sempre più punti.

Virtua Fighter 2, infine, è un picchiaduro a incontri in stile Street Fighter, conversione dell'omonimo coin op. Non la versione migliore del gioco, ma una conversione dignitosa, quanto difficilissima (forse un po' lenta per gli standard moderni).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Nintendo Switch Online costa nella sua versione base 19,99€ per 12 mesi, 7,99€ per tre mesi o 3,99€ al mese. La fascia con Pacchetto aggiuntivo costa 39,99€ per 12 mesi.