The Witcher 3, il cosplay di Triss Merigold di industrial_paradoxe ha il raytracing attivo

Con il lancio della versione di ultima generazione di The Witcher 3: Wild Hunt vale la pena di vedere questo bellissimo cosplay della maga Triss Merigold, realizzato dalla cosplayer industrial_paradoxe. Si tratta di una realizzazione davvero eccellente, sia nel costume che nella fotografia, con anche una sua parte pedagogica.

Scorrendo le immagini possiamo infatti vedere il lavoro fatto dal fotografo per ottenere la foto finale. Lo scatto di partenza aveva una luce naturale che non faceva risaltare le caratteristiche del cosplay, ma con un po' di Photoshop la pelle è diventata brillante, la veste più eterea e tutto ha assunto un aspetto generalmente più magico. Quanto ci piace la finzione.

Per chi non la conoscesse, Triss Merigold di Maribor è una delle maghe più famose della serie The Witcher, specializzata in pozioni. In particolare la sua presenza è emersa prepotentemente nella serie videoludica, lì dove nei libri era più defilata. Creduta morta durante la Battaglia di Colle Sodden e tutrice di Ciri a Kaer Morhen per diverso tempo, nella trilogia di CD Projekt Red aiuta in più occasioni il protagonista Geralt di Rivia, a partire dall'inizio del primo episodio.