PS5 è il regalo di Natale più desiderato negli USA del 2022, per una ricerca di mercato

Stando a una ricerca di mercato realizzata da Rakuten, PS5 è il regalo di Natale più richiesto negli Stati Uniti quest'anno. Nintendo Switch è al secondo posto, mentre Xbox Series X è quinta.

Per la sua ricerca di mercato ovviamente Rakuten non ha intercettato le letterine inviate a Babbo Natale dagli americani, ma piuttosto ha utilizzato Google Trends per capire quali sono i prodotti più ricercati in ogni stato degli USA per il periodo natalizio. PS5 risulta l'oggetto più desiderato in tredici stati, tra cui Lousiana, Texas, Florida e Utah, aggiudicandosi così il primo posto della top 10.

Il secondo oggetto più desiderato in assoluto è Nintendo Switch, che risulta primo in dieci stati differenti. Chiude il podio iPad, il prodotto più ricercato in sette stati differenti. Xbox Series X invece si piazza al quinto posto, risultato l'oggetto più desiderato in cinque paesi differenti. Spazio anche per i visori di Meta, al nono posto. Di seguito la top 10:

PS5 - 13 stati

Nintendo Switch - 10 stati

iPad - 7 stati

AirPods - 6 stati

Xbox Series X - 5 stati

Dyson Airwrap - 4 stati

MacBook - 2 stati

Apple Watch - 1 stato

Oculus Headset - 1 stato

Samsung Galaxy Watch - 1 stato

Switch, Xbox Series X e PS5

Lo studio di Rakuten dimostra quanto le console di attuale generazione siano tra i prodotti più desiderati dagli americani, rivaleggiando con i prodotti Apple e Samsung. Sappiamo per certo che PS5 è stata la console più venduta negli Stati Uniti a novembre, nonostante durante il Black Friday anche Nintendo Switch e Xbox Series X abbiano registrato ottimi dati di vendita grazie a promozioni invitanti. Sarà interessante scoprire se otterrà un risultato simile anche a dicembre 2022, in pieno periodo natalizio.