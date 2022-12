PS5 è la console più venduta negli USA a novembre 2022, Nintendo Switch secondo

PS5 è stata la console più venduta negli USA a novembre 2022, contribuendo a far segnare un +45% su base annua al settore dell'hardware da gaming e lasciandosi alle spalle Nintendo Switch, che ha dovuto accontentarsi della seconda posizione in classifica.

La piattaforma Sony domina il mercato americano ormai da diversi mesi, se consideriamo che è risultata prima ad agosto 2022, a settembre 2022 e a ottobre 2022. I dati di vendita di Xbox non vengono comunicati da Microsoft, ma è chiaro che a novembre sia stata terza.

Il fatto che Call of Duty: Modern Warfare 2 sia stato il gioco più venduto a novembre 2022 negli USA segna un inevitabile parallelo fra lo sparatutto Activision e PlayStation 5. È infatti molto probabile che la fetta maggiore delle vendite del gioco sia andata a PS5 e PS4.

Tornano dunque alla mente in maniera prepotente gli ultimi sviluppi della faccenda Activision Blizzard, con Microsoft che verrà portata in tribunale dalla FTC, evidentemente contraria all'acquisizione per ragioni che a questo punto dovrà dimostrare davanti a un giudice.