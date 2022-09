Dati NPD: PS5 è stata la console più venduta a agosto 2022 in USA e domina i ricavi dell'intero anno

Stando ai dati di Agosto 2022 di NPD, divulgati dall'analista della compagnia Mat Piscatella, PS5 è stata la console più venduta del mese sia in termini di unità complessive che di ricavi. Suoi inostri i migliori ricavi del 2022, almeno finora, mentre in termini di unità vendute complessive, Nintendo Switch è avanti a tutte.

Questo andamento potrebbe anche spiegare come mai Sony abbia scelto di non aumentare il prezzo di PS5 in USA, come fatto in tutti gli altri territori. Evidentemente non vuole frenare in alcun modo le vendite sul territorio, che stanno andando particolarmente bene.

In totale la spesa nell'hardware ad agosto 2022 è cresciuta del 14% anno su anno, raggiungendo i 375 milioni di dollari, aiutata dall'aumento delle scorte di PS5 e delle Xbox Series. Comunque sia, per ora il dato annuale è in calo del 4%. In totale da gennaio a fine agosto gli americani hanno speso 2,9 miliardi di dollari per acquistare console.

La crescita nelle vendite di PS5 e delle Xbox Series è stata notevole per tutto il mese, facendo registrare una percentuale positiva a due cifre in entrambi i casi rispetto all'anno precedente. Insomma, si tratta di un buon momento per Microsoft e Sony, con le loro ultime macchine da gioco che continuano ad attirare l'interesse generale.

Parlando dell'intero settore, la spesa complessiva dei consumatori ad agosto 2022, su hardware, contenuti e accessori, è stata di 4,10 miliardi di dollari, un dato tornato in linea con quello del 2020, che fu di 4,07 miliardi di dollari.

In totale, il mercato dei videogiochi USA ha finor prodotto 34,6 miliardi di dollari di ricavi nel 2022, facendo registrare un brusco calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma una crescita del 3% rispetto al 2020.