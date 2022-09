Dati NPD: Madden NFL 23 primo fra i giochi ad agosto 2022, segue Saints Row

La compagnia di analisi del mercato dei videogiochi USA NPD ha pubblicato la classifica dei giochi di agosto 2022, stilata in base ai ricavi, che vede in testa Madden NFL 2023, seguito da Saints Row, titolo capace di raggiungere il successo pur non avendo avuto buonissima stampa. Prima di proseguire, vediamo la classifica completa:

Madden NFL 23 Saints Row Marvel's Spider-Man Elden Ring MultiVersus Mario Kart 8 Deluxe Minecraft LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker MLB: The Show 22 Xenoblade Chronicles 3 Digimon Survive Horizon Forbidden West Call of Duty: Vanguard Far Cry 6 Soul Hackers 2 Super Smash Bros. Ultimate Gran Turismo 7 Kirby e la terra dimenticata The Elder Scrolls V: Skyrim Leggende Pokémon: Arceus

In terza posizione troviamo Marvel's Spider-Man di Sony, che faceva parte dei titoli Steam monitorati dalla compagnia (non tutti lo consentono) e che è stato lanciato proprio ad agosto. Cresciuto anche Horizon Forbidden West grazie ad una promozione che gli ha fatto guadagnare la dodicesima posizione. Attualmente il gioco di Guerrilla è il quarto più venduto in USA nel 2022.

Bene anche Elden Ring, che si è piazzato in quarta posizione e le cui vendite sono sempre ottime, nonostante sia stato lanciato a febbraio 2022, seguito da MultiVersus e dall'immortale Mario Kart 8 Deluxe. Da notare che la terza new entry del mese, Soul Hackers 2, ha debuttato in quindicesima posizione.