Like a Dragon Ishin è stato preferito al remake di Kenzan: RGG Studio spiega perché

Tra i vari annunci a tema Yakuza / Like a Dragon, al TGS 2022 è stato svelato Like a Dragon Ishin, remake di uno spin-off mai pubblicato in fuori dal Giappone. Questo gioco è stato preferito a Kenzan, altro spin-off precedente mai arrivato in Occidente. Il motivo? Perché Ishin è preferito dai fan e Kenzan avrebbe richiesto delle modifiche.

Parlando con OneMoreGame al Tokyo Game Show, il produttore esecutivo di Yakuza, Masayoshi Yokoyama, e il produttore capo, Hiroyuki Sakamoto, hanno rivelato perché hanno preferito Ishin rispetto a Kenzan.

"Secondo tutti i commenti dei fan che abbiamo ricevuto, molti di loro volevano un remake di Ishin più che di Kenzan", ha dichiarato la coppia. "Ritenevamo inoltre che Ishin fosse più popolare e che, se avessimo voluto realizzare il remake di Kenzan, avremmo dovuto cambiare un po' la trama, il che avrebbe richiesto molto tempo e avrebbe comportato un dispendio di budget. Abbiamo bisogno di trovare il momento giusto per prendere in considerazione un remake di Kenzan".

Pare quindi che Like a Dragon Ishin sia una scelta migliore sia per gli sviluppatori che per i fan. Ricordiamo che il gioco è previsto per PS4 e PS5 e la data di uscita è il 21 febbraio 2023. Il gioco avrà i sottotitoli italiani, ma sarà doppiato solo in giapponese, per un motivo ben specifico.

Il prossimo anno sarà pubblicato anche Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Bisognerà invece aspettare il 2024 per Like a Dragon 8, seguito di Yakuza Like a Dragon.