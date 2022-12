Call of Duty: Modern Warfare 2 è il gioco più venduto negli USA a novembre 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato il gioco più venduto negli USA per il mese di novembre 2022, stando alle rilevazioni effettuate da NPD sulla base degli incassi totalizzati e non delle unità distribuite. Lo sparatutto prodotto da Activision è anche il gioco più venduto dell'anno, almeno finora.

Una notizia che non sorprende più di tanto, se consideriamo che Call of Duty: Modern Warfare è stato il miglior lancio di sempre per la serie, con incassi per 800 milioni di dollari solo nei primi tre giorni di commercializzazione: una prestazione incredibile.

Nella classifica americana di novembre 2022 troviamo God of War Ragnarok in seconda posizione, seguito da Pokémon Scarlatto e Violetto, nonché da Sonic Frontiers: il titolo SEGA sta facendo sorprendentemente bene, a dispetto di voti molto contrastanti.

I consumatori americani hanno speso 6,3 miliardi di dollari a novembre 2022: un incremento del 3% su base annua, guidato in particolare dall'aumento delle vendite dell'hardware (+45%) che ha visto protagonista PlayStation 5, evidentemente tornata disponibile nei negozi e in quantità adeguate.