Call of Duty: Modern Warfare 2, miglior lancio di sempre: incassi per 800 milioni di dollari

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato protagonista del miglior lancio di sempre per la serie sparatutto prodotta da Activision, totalizzando incassi pari a ben 800 milioni di dollari solo nei primi tre giorni.

A poche ore dall'annuncio del record su PlayStation Store, Call of Duty: Modern Warfare 2 si conferma dunque un successo clamoroso anche in formato retail, superando la somma delle cifre incassate da film come Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Top Gun: Maverick.

Il precedente record di apertura apparteneva a Call of Duty: Modern Warfare 3, che nel 2011 ha totalizzato incassi per 775 milioni di dollari nei primi cinque giorni.

"Grazie, giocatori di Call of Duty, per aver mandato il lancio di Modern Warfare 2 nel libro dei record e averlo reso il miglior debutto nell'ambito dell'intrattenimento per quest'anno. È per noi un onore e un privilegio essere riusciti a consegnarvi questo storico weekend di apertura", ha dichiarato Johanna Faries, general manager del franchise.

"Per quanto l'esordio sia stato fantastico, Call of Duty ha ancora tanto in serbo. Un livello di supporto senza precedenti per l'universo di Modern Warfare è all'orizzonte, mentre il lancio di Warzone 2.0 è dietro l'angolo. Che momento incredibile per il brand."

Avete letto la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 2?