Return to Monkey Island su PS5 e Xbox Series X|S, la data di uscita in un trailer

Return to Monkey Island ha una data di uscita ufficiale su PS5 e Xbox Series X|S, annunciata con un trailer da Terrible Toybox e Devolver Digital: il gioco sarà disponibile a partire dall'8 novembre, anche su Game Pass.

La notizia era in verità stata anticipata dalla lista dei giochi di Xbox Game Pass di inizio novembre 2022, ma alcuni pensavano potesse trattarsi di un errore. Niente di tutto questo: la nuova avventura di Ron Gilbert arriverà davvero fra pochi giorni su PlayStation e Xbox.

Il gioco venduto più velocemente nella serie, Return to Monkey Island segna un ritorno clamoroso per un franchise che i nostalgici delle avventure punta e clicca portano nel cuore.

"Sono passati molti anni dall'ultima volta in cui Guybrush Threepwood ha dovuto affrontare la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck, in una battaglia di arguzia e intelletto", si legge nella sinossi ufficiale del gioco.

"Elaine Marley, il suo grande amore, non occupa più il ruolo di governatrice, e Guybrush stesso si barcamena alla deriva, insoddisfatto per non aver mai trovato il segreto di Monkey Island."

In attesa di poter acquistare il gioco o scaricarlo senza costi tramite Game Pass, date un'occhiata alla nostra recensione di Return to Monkey Island.