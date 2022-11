Xbox Game Pass, giochi gratis di inizio novembre 2022 svelati per console, PC e cloud

Tramite il sito ufficiale di Xbox, Microsoft ha svelato quali sono i giochi gratis inclusi con l'abbonamento Xbox Game Pass per PC, console e cloud per l'inizio di novembre 2022. La lista dei giochi include i seguenti titoli:

The Legend of Tianding (Cloud, console, PC) - 01/11/22

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (PC) - 01/11/22

The Walking Dead: Michonne - The Complete Season (PC) - 01/11/22

Ghost Song (Cloud, console, PC) - 03/11/22

Football Manager 2023 (PC) - 08/11/22

Football Manager 2023 Console (Cloud, console, PC) - 08/11/22

Return to Monkey Island (Cloud, console, PC) - 08/11/22

Vampire Survivors (Console) - 10/11/22

Pentiment (Cloud, console, PC) - 15/11/22

Somerville (Console, PC) - 15/11/22

The Legend of Tianding è un gioco di combattimento beat-em-up a scorrimento orizzontale ambientato a Taiwan all'inizio del 20° secolo. The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season è invece la terza serie dell'universo Telltale: nei panni di Javier dobbiamo ritrovare la nostra famiglia ma il nostro viaggio ci porta a ritrovare la Clementine delle precedenti due stagioni. Inoltre, abbiamo anche The Walking Dead: Michonne - The Complete Season, dedicata a Michonne, personaggio dei fumetti e della serie TV.

Ghost Song, invece, è un'avventura 2D che parla di scoperta, antichi misteri e terrore cosmico. Football Manager 2023 è il nuovo simulatore calcistico manageriale ben noto a tutti. Molto interessante invece l'annuncio diReturn to Monkey Island in arrivo anche per console, in quanto ad oggi il gioco è disponibile solo su PC e Switch: si tratta forse di un annuncio della versione Xbox (e magari PlayStation) arrivato in anticipo, oppure di un errore?

L'immagine ufficiale dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass a novembre 2022

Vampire Survivors è un altro enorme successo che era già disponibile in versione PC e arriva ora in versione console: non c'è più motivo per non provare questo piccolo ma grande gioco italiano. Uno dei prodotti più interessanti del mese è inoltre Pentiment, un'avventura medievale di Obsidian che non va ignorata.

Infine, Somerville è un'avventura a tema sci-fi: ci porterà a esplorare un mondo sull'orlo della distruzione, nel mentre cerchiamo la nostra famiglia e cerchiamo di capire quali sono le ripercussioni di un conflitto su larga scala.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis di Xbox Game Pass di inizio novembre 2022? Vi interessano oppure speravate in qualcosa di diverso?