Call of Duty Modern Warfare 2 ha avuto il miglior lancio della saga su PlayStation Store, è record

Il profilo Twitter ufficiale di PlayStation ha svelato che Call of Duty Modern Warfare 2 è il gioco della saga che ha venduto di più al lancio su PlayStation Store, considerando le vendite PS4 e PlayStation 5 del D1 e dei pre-order.

Precisamente, l'account ufficiale PlayStation ha scritto: "Congratulazioni a Infinity Ward e Activision per il miglior lancio di sempre per un gioco di Call of Duty su PlayStation Store (includendo i preordini e le vendite del D1). Call of Duty Modern Warfare 2 è ora disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5".

Il tweet di PlayStation è poi seguito da un'immagine di copertina di Call of Duty Modern Warfare 2. Potete vedere il messaggio originale qui sotto.

Anche se non viene precisato, possiamo supporre che Call of Duty Modern Warfare 2 sia uno dei giochi più venduti al lancio di sempre su PlayStation Store. Dopotutto, Call of Duty è una delle saghe di maggior successo su PS4 e PS5 ed è quindi credibile che Modern Warfare 2 sia tra i migliori lanci di sempre su PS Store.

A confermare che Call of Duty "è la saga più venduta su PlayStation" è anche Xbox, tramite le copertine del gioco.