Hideo Kojima condivide un nuovo teaser del suo nuovo gioco, ora si parla del "COME"

Hideo Kojima ha ricominciato a condividere teaser dedicati al suo prossimo progetto. Il creativo giapponese ha pubblicato tramite Twitter un'immagine di un logo su sfondo nero e la scritta "From WHERE' to 'HOW'", ovvero "Dal 'DOVE' al 'COME'".

Il logo presente nell'immagine, a un primo impatto, ci ha ricordato una sorta di ponte sollevato nel centro. Il ponte richiama quindi facilmente Death Stranding e la famiglia Bridges (letteralmente "ponti"). Ovviamente si tratta solo di una nostra speculazione per il momento, non ci sono conferme ufficiali sull'interpretazione di questo simbolo.

Inoltre, Hideo Kojima continua a condividere teaser legati agli avverbi e pronomi interrogativi. Inizialmente si era parlato del "CHI" ed erano state suggerite alcune delle attrici che saranno parte del gioco, con poi la conferma che la prima mostrata era Elle Fanning. Successivamente si era passati al "DOVE" e ora è il turno del "COME". Supponiamo che Kojima continuerà con il perché e il quando.

Per ora è difficile dire di più su quanto mostrato. Secondo le voci di corridoio, Kojima mostrerà qualcosa ai The Game Awards, come ha lasciato intuire il fatto che era in riunione con Elle Fanning e Geoff Keighley.