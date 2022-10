Hideo Kojima: Elle Fanning confermata ufficialmente per il prossimo gioco, ma i misteri rimangono

Hideo Kojima sta condividendo vari nuovi teaser riguardo al suo nuovo progetto. Il primo di essi mostrava un volto in penombra e, secondo i fan, si trattava di Elle Fanning. Bene, ora possiamo confermare che è così: il team lo ha svelato in modo ufficiale.

Come potete vedere poco sotto, Lance McDonald era al PAX di Melbourne e si è imbattuto nel nuovo teaser di Kojiam "Where am i?", di cui vi abbiamo già parlato. Lì, c'era anche un QR code che porta a una pagina ufficiale di Kojima Productions.

All'interno della pagina vediamo la versione "illuminata" del primo teaser "Who am i?" e viene confermato che l'attrice nascosta in tale immagine era proprio Elle Fanning. Potete vedere qui sotto la fotografia della donna così come una foto della pubblicità del PAX condivise da Lance McDonald.

Il QR code rimanda a questa pagina del sito di Kojima Productions. Per ora questo è quanto abbiamo modo di vedere. Potrebbero esserci altri indizi nascosti e probabilmente le linee che vediamo di fronte alla donna non sono casuali: per ora però potremmo solo speculare senza fondamento.

Non ci resta che attendere di scoprire chi è la persona del secondo teaser: avete forse già qualche idea?