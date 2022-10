Cyberpunk e The Witcher: CD Projekt farà test qualità anche su console d'ora in poi, non solo PC

Uno dei problemi principali di Cyberpunk 2077 è stato il fatto che le versioni console del gioco, soprattutto PS4 e Xbox One, erano disastrose in termini tecnici. CD Projekt RED ha impiegato ben più di un anno per risolvere i problemi e ha ora annunciato che con i videogiochi futuri, Cyberpunk e The Witcher ad esempio, si occuperà di fare dei test anche con le versioni console, non solo con quella PC.

Precisamente, CD Projekt ha dichiarato: "Testiamo la qualità del gameplay su ogni piattaforma fin dall'inizio e non ci concentriamo solo sulla versione PC degli sviluppatori. Naturalmente questo rende le prime fasi del processo di creazione un po' più noiose, ma ci dà anche un maggiore controllo e sicurezza nelle fasi successive."

Questo dovrebbe permettere al team di sviluppare fin dall'inizio un gioco ottimizzato per tutte le piattaforme e non occuparsi dei problemi di una delle versioni meno verificate successivamente. Speriamo che questo basti a rendere i prossimi Cyberpunk e The Witcher dei giochi tecnicamente impeccabili, o perlomeno abbastanza solidi dal punto di vista del giocatore medio.

Night City di Cyberpunk 2077

Per quanto riguarda questi progetti futuri, CD Projekt ha confermato lo sviluppo del seguito di Cyberpunk 2077, svariati giochi di The Witcher e anche una nuova IP nota come Hadar, senza dimenticare poi il fatto che ha dichiarato la propria intenzione di inserire il multiplayer in molti dei suoi giochi futuri.