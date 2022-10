Gotham Knights creerà un legame tra gli eroi e anche con i cittadini di Gotham City

Tramite nuove informazioni condivise da WB Games Montreal, abbiamo modo di scoprire alcuni dettagli aggiuntivi su Gotham Knights sulla gestione dei personaggi e delle loro storie.

Sebbene sia stato confermato in precedenza che ogni personaggio avrà dei filmati dedicati, è comunque possibile vivere l'intera storia in un unico playthrough. La narrative director Ann Lemay ha dichiarato: "È possibile vivere l'intera storia con un solo playthrough. Ma se volete cogliere le sfumature che abbiamo creato per ogni personaggio, vi incoraggio caldamente a fare i playthrough [in] momenti diversi. C'è un sapore diverso".

Viene anche detto che, sebbene non abbiamo visto molti PNG non ostili aggirarsi per le strade di Gotham, questi sono presenti nel gioco. "All'inizio non pensano che tu sia all'altezza dell'ultimo supereroe che ha difeso la città e te lo diranno. Man mano che si procede nella storia, conquisti gradualmente la fiducia dei cittadini. Riuscirete a ottenere una maggiore fiducia da parte delle persone che vi circondano. Saranno più contenti di quello che stai facendo", spiega il Game Director Geoff Ellenor.

La Belfry (campanile) è la base principale della Bat Family e propone molteplici molte fasi narrative. Secondo il cinematic director Wilson Miu, solo in tale luogo ci sono più di 40 filmati che mostrano il legame tra i personaggi. "All'inizio del gioco c'è una tensione di fondo tra loro, ma la vedrete svanire man mano che troveranno i loro spazi e le loro zone di comfort l'uno con l'altro...", spiega Miu. "Penso che siamo riusciti a fare qualcosa di davvero fantastico, perché non è una cosa che siamo abituati a vedere in un gioco di supereroi". Pare che ogni personaggio abbia un numero uguale di filmati per i propri archi narrativi.

Gotham Knights uscirà il 21 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Vi lasciamo infine a un video di gameplay con Batgirl e Harley Quinn.