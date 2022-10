Gotham Knights, un video di gameplay con Batgirl e Harley Quinn

Gotham Knights si mostra con un nuovo video di gameplay, pubblicato in questo caso da Game Informer. Le missioni del filmato sono quelle in cui Batgirl deve recarsi nel penitenziario di Blackgate per incontrare Harley Quinn e scoprire cosa sa della scomparsa di Batman.

Come saprete, abbiamo provato Gotham Knights e portato a termine la medesima quest, ritrovandoci appunto a esplorare le stanze e i corridoi del carcere di Gotham, nonché ad affrontare i detenuti che si aggirano liberamente al suo interno.

Un'ottima occasione per illustrare il funzionamento del sistema di combattimento freeflow dell'action RPG sviluppato da WB Games Montreal, che pur cambiando alcuni meccanismi rispetto ai Batman: Arkham riesce a offrire un'esperienza solida.

Il video si conclude con un dialogo fra Batgirl e Harley Quinn, che ci affida il compito di recuperare alcuni oggetti che potremo scambiare con le informazioni in suo possesso su quanto accaduto a Batman. Ma sarà il caso di fidarsi?

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 21 ottobre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.