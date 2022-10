Microsoft: l'FTC potrebbe pronunciarsi sull'acquisizione di Activision Blizzard a novembre

La Federal Trade Commision (FTC) potrebbe pronunciarsi sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft verso la fine di novembre, stando a quanto riportato da Dealreporter.

Stando al portale, lo staff dell'ente regolatore statunitense sta ancora valutando e raccogliendo dati riguardo l'acquisizione, ma nelle prossime settimane le indagini dovrebbe passare al Bureau of Competition e i commissari. Pare inoltre che il personale dell'FTC nutra delle preoccupazioni significative su questa operazione, il che è comprensibile dato che parliamo di un accordo che per forza di cose avrà un impatto profondo sul mercato. Sempre secondo Dealreporter, l'FTC è attualmente in contatto con dei concorrenti di Microsoft contrari all'acquisizione, inclusi Google e Sony.

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata annunciata alla fine dello scorso febbraio, con il colosso di Redmond che mira di concretizzare questa manovra da 68,7 miliardi di dollari entro il 30 giugno 2023.

Di recente Microsoft ha aperto un sito internet dedicato all'acquisizione di Activision Blizzard, in cui presenta i vantaggi per i giocatori e il mercato in generale, dichiarando anche che Sony e Nintendo continueranno ad essere le compagnie leader del mercato anche dopo la conclusione dell'operazione.

Nel frattempo gli organi di antitrust di vari paesi del mondo stanno ancora valutando l'acquisizione. La Commissione Europea ha da poco avviato la sua indagine e prevede di pronunciarsi in merito entro l'8 novembre. La CMA del Regno Unito invece ha stabilito marzo 2023 come scadenza massima, in modo da valutare con attenzione ogni dettaglio e implicazione di questa acqusizione.