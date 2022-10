Nintendo eShop, regole più rigide sui giochi hentai: niente seni senza censure

Nintendo ha deciso di applicare regole più rigide per quanto concerne i giochi hentai disponibili su eShop, impedendo agli sviluppatori di mostrare ad esempio seni nudi senza che vengano censurati.

Ricorderete qualche tempo fa del puzzle game hentai per Nintendo Switch che poteva essere giocato con una sola mano: pare che ormai quei tempi siano ormai passati, come conferma il publisher Gamuzumi, che si è visto negare la pubblicazione di un gioco intitolato Hot Tentacles Shoot.

"Abbiamo ricevuto una r isposta da Nintendo e ora c'è la conferma che non consentono più di mostrare seni non censurati sulle proprie console", ha riferito l'azienda. "In pratica i contenuti osceni possono danneggiare il brand e infrangere le sue regole."

"Ciò significa che ora tutti i giochi con seni nudi potrebbero essere censurati, ed è questo il motivo per cui il nostro prodotto, Hot Tentacles Shoot, è stato rifiutato (...) così come Elven Christmas Hentai Puzzle, che abbiamo annunciato di recente."