Microsoft ha lanciato una pagina ufficiale dedicata all'acquisizione di Activision Blizzard

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è un affare complicato, che sta trovando una forte opposizione da parte di alcuni concorrenti, in particolare da Sony. Probabilmente è per questo motivo che Microsoft ha deciso di lanciare una pagina ufficiale dedicata, mirata a spiegare quali saranno i vantaggi per tutti nel caso l'affare vada in porto.

Come potete vedere, si tratta di una pagina molto semplice e chiara, con alcune informazioni fondamentali e con espressa la visione di Microsoft sulla faccenda. La parte più interessante è sicuramente quella in cui vengono illustrati i benefici per i giocatori, per i creatori di videogiochi e per l'industria tutta.

I benefici dell'acquisizione riassunti da Microsoft

I giocatori potranno godere di più giochi su più apparecchi, che includono Xbox, PlayStation, smartphone e piattaforme online. Avranno più scelta su dove acquistare i giochi, con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti o fare acquisti secchi. Infine, sarà un'offerta alternativa alle piattaforme dominanti per quelli che giocano su smartphone.

Notare il non casuale riferimento a PlayStation, visto che, come già accennato, Sony è la compagnia che più di tutte sta facendo opposizione all'acquisizione, come dimostra anche la recente visita di Jim Ryan, il presidente della multinazionale giapponese, agli organi antitrust europei.

I creatori di videogiochi otterranno invece più moti per far arrivare i loro titoli ai giocatori, con un maggiore supporto. Avranno ricavi migliori e un mercato con delle regole più giuste e avranno maggiore flessibilità nei sistemi di pagamento e nelle esperienze che proporranno ai loro fan.

L'industria dei videogiochi, infine, vedrà una maggiore competizione nel settore mobile, attualmente dominata da Apple e Google. La competizione aumenterà anche nel settore tradizionale, dove Sony e Nintendo rimarranno sono le realtà più grosse. Infine, si diffonderà una migliore cultura lavorativa e aumenteranno gli investimenti di Microsoft negli studi e negli ecosistemi creativi di tutto il mondo.

Anche in questo caso, l'aver sottolineato la posizione dominante di Sony non è casuale, vista l'accusa che viene fatta a Microsoft di voler creare un monopolio.

Insomma, Microsoft sta provando a comunicare l'affare Activision Blizzard, eliminando qualsiasi ambiguità. Chissà se riuscirà a convincere gli organi deputati a decidere se andrà in porto o meno.