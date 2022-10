Microsoft e Activision, Jim Ryan si è recato a Bruxelles per parlare con l'antitrust

Stando a un report, il mese scorso Jim Ryan si è recato di persona a Bruxelles al fine di discutere con l'antitrust ed esprimere le perplessità di Sony circa l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Come riportato alcune ore fa, è iniziata l'indagine sull'acquisizione in Europa e ci sono delle scadenze precise, fissate in questo caso all'8 novembre, perché l'ente regolatore possa concludere i controlli e passare alla fase successiva della verifica.

Il fatto che il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment abbia sentito l'esigenza di prendere un aereo e recarsi di persona a Bruxelles per affrontare la questione la dice lunga sulla determinazione della casa giapponese affinché l'operazione venga fermata.

Sappiamo bene, in quanto Ryan lo ha dichiarato apertamente, che il nocciolo della questione sta nell'eventuale esclusività di Call of Duty, questo sebbene Phil Spencer abbia garantito altri tre anni di permanenza per il franchise su PlayStation dopo il termine degli attuali accordi.

Ad ogni modo, ci troviamo ormai alle battute finali di questa fase ed è possibile che entro la fine dell'anno diventi chiaro quale sarà l'esito dell'operazione.