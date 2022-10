Rai, da Play Digital un servizio sui professionisti dell'industria videoludica italiana

Play Digital, il magazine dedicato alla tecnologia disponibile sulla piattaforma RaiPlay, ha dedicato un interessante servizio ai professionisti dell'industria videoludica italiana, intervistando per l'occasione la game designer Claudia Molinari.

Considerando come vengono spesso trattati i videogiochi sulla stampa generalista, il video realizzato dalla trasmissione condotta da Diletta Parlangeli non può che sorprendere in positivo, enfatizzando il volume d'affari di un settore che vanta una rilevanza sempre maggiore.

"Il giro d'affari dell'industria dei videogiochi è paragonabile a quello di di Hollywood: vediamo quali sono le figure professionali che contribuiscono a questo successo e scopriamo i settori in cui i giovani potrebbero trovare un lavoro divertente e ben pagato", si legge nella descrizione del servizio.

Nel video, la Molinari non solo fornisce un'istantanea della situazione italiana e delle sue potenzialità, ma offre anche preziosi consigli per chi desidera lavorare nel settore dei videogiochi.