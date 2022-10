Licantropus, trailer ufficiale per lo speciale Marvel su Disney+

Licantropus, nome italiano di Werewolf by Night, è il nuovo speciale Marvel in arrivo il 7 ottobre sulla piattaforma Disney+, e non poteva ovviamente mancare un trailer ufficiale in italiano.

Presente nella lista dei film e delle serie TV di ottobre 2022 su Disney+, Licantropus utilizza il suggestivo formato in bianco e nero per introdurre alcuni fra i personaggi più oscuri e inquietanti del Marvel Cinematic Universe.

Il riferimento è a una serie di storie pubblicate nei primi anni '70, che si rifanno appunto ai mostri classici del genere horror e introduce un licantropo la cui vera identità è quella di Jack Russell, un uomo finito vittima di una terribile maledizione a causa del Darkhold.

La presenza di Licantropus nell'MCU farà probabilmente da apripista a tutta una serie di altri personaggi legati al mondo dell'orrore, a partire naturalmente da Dracula, anch'esso protagonista di alcune storie Marvel sempre a partire dai primi anni '70.

Curiosamente, Licantropus nel corso della sua carriera ha fatto parte anche di alcuni supergruppi, se così vogliamo chiamarli, fra cui i Midnight Sons, la squadra capitanata da Morbius a cui si sono ispirati gli sviluppatori di Marvel's Midnight Suns.