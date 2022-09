Disney+, ottobre 2022: nuovi film e serie TV in arrivo per gli abbonati

Ottobre 2022 è ormai alle porte e Disney+ comunica le novità in arrivo per gli abbonati al servizio video, in termini di serie TV e film che potranno essere visti all'interno del catalogo a partire dal mese prossimo.

In termini di quantità, le nuove introduzioni non sono moltissime, ma ci sono all'interno diversi titoli di grande interesse, per cui ci apprestiamo a vedere un mese davvero molto interessante, tra produzioni originali, titoli cinematografici e varie altre produzioni di diverso tipo.

Vediamo dunque l'elenco delle novità:

Boris: Stagione 4 - serie TV, 26 ottobre

The Bear: Stagione 1 - serie TV, 5 ottobre

The Walking Dead: Stagione 11 - serie TV, 3 ottobre

Candy: Morte in Texas - serie TV, 12 ottobre

Rosaline - film, 14 ottobre

Cambio di Direzione: Stagione 2 - serie TV, 12 ottobre

Les Amateurs: Stagione 1 - serie TV, 19 ottobre

Star Wars: Tales of the Jedi: Stagione 1 - serie TV, 26 ottobre

Tra le novità più attese c'è probabilmente Boris: Stagione 4, che rappresenta l'attesissimo ritorno della celebre serie satirica italiana scritta e diretta da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Boris 4, prima immagine ufficiale

La vecchia troupe de Gli Occhi del Cuore ritorna in scena per uno sceneggiato sulla vita di Gesù, ma questa volta si troverà ad affrontare un mondo diverso anche per quanto riguarda la produzione di film e serie TV, tra l'avvento dei servizi in streaming, dei social e degli influencer. Possiamo solo immaginare quali conseguenze queste avranno su René Ferretti e compagni in Boris 4, disponibile dal 26 ottobre su Disney+.

Per il resto, si evidenzia l'arrivo della stagione 11 di The Walking Dead con gli episodi finali della lunga serie televisiva, oltre all'inizio di Star Wars: Tales of the Jedi, nuova serie animata sul celebre universo fantascientifico creato da George Lucas, incentrata sulle figure di Ahsoka Tano e del Conte Dooku.

Nel frattempo, abbiamo visto tutti gli annunci Disney, Marvel e Star Wars al D23 Expo 2022.