Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica al 25 settembre 2022 premia le Winx

Netflix ha svelato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia per la settimana compresa tra il 19 e il 25 settembre 2022. A essere premiate sono le Winx. Vediamo però nel dettaglio la Top 10 delle serie TV più viste:

Fate - The Winx Saga Stagione 2 Dahmer - Mostro: La Storia di Jeffrey Dhamer Wanna Stagione 1 The Crown Stagione 1 Cobra Kai Stagione 5 The Crown Stagione 2 Mare Fuori Stagione 2 Fate The Winx Saga Stagione 1 Mare Fuori Stagione 1 Dynasty Stagione 5

Come potete vedere, The Crow ritorna in classifica con le prima due stagioni, salendo di posizione rispetto alle precedenti settimane. La morte della regina ha spinto chiaramente molti a interessarsi alla storia della famiglia reale nelle sua interpretazione di Netflix. Anche la prima stagione di Fate The Winx Saga torna in classifica in concomitanza con la seconda. Continua poi l'interminabile successo di Mare Fuori che per la quindicesima settimana è in Top 10. Tra i successi tutti italiani troviamo Wanna, la storia di Wanna Marchi.

Vediamo invece la classifica dei film più visti in Italia al 25 settembre 2022:

Do Revenge Lou Blood and Bone Ero una popstar Senza limiti Uncharted Se mi vuoi bene Locked Down Il profumiere Athena

Per quanto riguarda i film, continua il successo del recente Do Revenge, così come di No Limit che è in classifica per la terza settimana. Grandissimo successo invece per Uncharted, che resiste da ben cinque settimane, una rarità per i film, come conferma il fatto che tutto il resto della classifica è composto da pellicole che entrano per la prima volta in Top 10.

