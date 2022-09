Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica al 18 settembre 2022

La classifica delle serie TV e dei film più visti su Netflix in Italia dal 12 al 18 settembre vede la quinta stagione di Cobra Kai mantenere la vetta, lasciandosi alle spalle la seconda stagione di Fate: The Winx Saga.

Cobra Kai - stagione 5 Fate: The Winx Saga - stagione 2 The Crown - stagione 1 The Imperfects - stagione 1 Narcosantos - stagione 1 Il Diavolo in Ohio The Crown - stagione 2 Mare Fuori - stagione 2 Mare Fuori - stagione 1 Il Diario di un Gigolò - stagione 1

Come riportato la settimana scorsa, c'è stato l'inevitabile ritorno di The Crown nella top 10 per via della morte della Regina Elisabetta II, ma anche alcune new entry di una certa rilevanza ad affollare la classifica.

Senza Limiti Do Revenge Gli Sdraiati End of the Road Love in the Villa - Innamorarsi a Verona Uncharted Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco I Came By Un marito fedele Ocean's Twelve

Per quanto riguarda invece i film più visti, al primo posto troviamo Senza Limiti, seguito da Do Revenge con Camila Mendes e Maya Hawke, quindi Gli Sdraiati con Gaddo Bacchini e Claudio Bisio.