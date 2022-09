The Punisher, Jon Bernthal potrebbe tornare in Daredevil: Born Again

Jon Bernthal potrebbe tornare a vestire i panni di The Punisher nella serie Daredevil: Born Again sulla piattaforma Disney+, stando a quanto riportato dai noti scooper KC Walsh e Charles Murphy.

Preoccupato che il personaggio venga snaturato nell'MCU, Bernthal potrebbe aver ottenuto la possibilità di interpretare nuovamente Frank Castle per una coincidenza, ovverosia l'impossibilità per gli showrunner di avere Krysten Ritter, alias Jessica Jones, con un cameo in She-Hulk.

Pare che l'intenzione degli autori sia quella di reintrodurre tutti i personaggi Marvel comparsi nelle serie Netflix, dunque poco importa l'ordine cronologico: si pensava a Jessica Jones, ma anche a The Punisher.

A questo punto sarà interessante capire se Born Again, con i suoi ben diciotto episodi, verrà utilizzata proprio a tale proposito, e dunque al suo interno troveranno spazio anche altri attori per un'integrazione all'interno del Marvel Cinematic Universe.