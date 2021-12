The Punisher, Jon Bernthal teme che il personaggio venga snaturato nell'MCU

Jon Bernthal, che ha interpretato The Punisher nell'omonima serie Netflix, teme che il personaggio possa essere snaturato nel Marvel Cinematic Universe, adattandosi alle atmosfere e alle tematiche per famiglie tipiche delle produzioni Disney.

All'inizio di quest'anno i diritti di The Punisher sono tornati a Marvel e non c'è dubbio che il personaggio di Frank Castle sia uno fra i più amati nell'ambito delle riduzioni televisive, insieme naturalmente al Daredevil di Charlie Cox.

Per questo il suo ingresso nell'MCU viene dato praticamente per scontato: non si tratta di capire se avverrà, quanto piuttosto quando. Bernthal è però convinto che non tutti possano interpretare The Punisher, e ha spiegato il perché in una recente intervista.

"Frank mi è rimasto nel cuore, nelle ossa", ha detto l'attore. "Credo che ammorbidire il personaggio in qualsiasi modo sia irrispettoso nei suoi confronti e nei confronti dei suoi tantissimi fan."

"Deve poter avere quel grado di oscurità: non è una questione di riportare o meno The Punisher sullo schermo, ma di farlo nella maniera giusta. Ed è l'unica cosa che mi sta a cuore: che gli si renda giustizia."