.hack//G.U. Last Recode per Nintendo Switch annunciato con trailer

.hack//G.U. Last Recode è stato annunciato per Nintendo Switch da Bandai Namco, che ha pubblicato un trailer del gioco e rivelato la sua data di uscita: sarà disponibile in formato digitale su eShop a partire dall'11 marzo 2022.

A qualche mese dalla classificazione ERSB di .hack/G.U. Last Recode per Nintendo Switch, la conversione del gioco per la console ibrida giapponese è dunque ufficiale e si mostra anche con le prime immagini, eccole:

"Il franchise di .hack//G.U. è nato da una collaborazione tra due giganti dell'animazione giapponese: Kazunori Ito (Mobile Police PATLABOR) e Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion), e ha dato vita a un futuristico JRPG focalizzato su 'Il Mondo', un MMORPG virtuale ma con conseguenze nel mondo reale", si legge nel comunicato stampa.

"Accedendo di nuovo alla serie di .hack//G.U., i giocatori vestiranno i panni di Haseo, che intende rintracciare il Player Killer Tri-Edge per vendicare la sua amica Shino, uccisa nel gioco, ma in coma nella vita reale."

Per ulteriori dettagli su questo episodio, date un'occhiata alla nostra recensione di .Hack//G.U. Last Recode.