.hack//G.U. Last Recode in arrivo su Nintendo Switch? Spunta la classificazione ERSB

L'ente di classificazione americano ERSB ha di recente inserito nel suo database la versione Nintendo Switch di .hack//G.U. Last Recode, raccolta che include quattro titoli della storica serie JRPG di CyberConnect2, il che suggerisce un imminente annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco.

Originariamente pubblicato su PlayStation 4 e PC nel novembre del 2017 .hack//G.U. Last Recode include i capitoli hack//G.U.: Rebirth, Reminisce e Redemption. Tutti e tre i titoli sono stati tirati a lucido e presentato dunque un comparto grafico aggiornato rispetto alle originarie versioni per PlayStation 2, con risoluzione 1080p e 60 fps, nonché importanti modifiche e innesti al gameplay.

Non solo, la raccolta include anche il capitolo inedito Vol 4//Reconnection, che debuttò in concomitanza del lancio su PlayStation 4 e PC. Insomma parliamo di una raccolta piuttosto corposa, che sicuramente stuzzicherà i fan di vecchia data della serie così come gli appassionati di gioco di ruolo giapponesi in generale.

Al momento la versione Switch di .hack//G.U. Last Recode non è stata confermata né da Bandai Namco né da Nintendo. Tuttavia, la classificazione ESRB è un indizio abbastanza importante, quindi è lecito aspettarsi un annuncio ufficiale a breve.

Nel frattempo se il possibile arrivo della serie .hack su Nintendo Switch vi ha incuriosito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di hack//G.U. Last Recode.