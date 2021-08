Doodle Champion Island Games: il gioco di Google che omaggia le Olimpiadi

Da qualche giorno, per celebrare le Olimpiadi di Tokyo 2020 - come saprete, l'anno è rimasto quello previsto originariamente - Google ha creato un doodle che conduce a un videogioco: Doodle Champion Island Games. Si tratta di un'opera che omaggia, o che vorrebbe omaggiare, la terra nipponica e i giochi olimpici.

La scelta di creare un videogame non è certamente casuale. Se l'Italia avesse portato avanti la candidatura di Roma 2020, e avesse ottenuto l'organizzazione dell'evento, difficilmente Google avrebbe celebrato l'occasione attraverso un videogioco. È stato scelto perché ritenuto un elemento identificativo della cultura nipponica, e questo dovrebbe rendere felice qualsiasi appassionato. L'orgoglio con cui il Giappone ha sfoggiato il proprio legame coi videogiochi è semplicemente storico. In Italia una porzione di adulti, tendenzialmente nati prima degli anni '70 (parliamo di percezione, non abbiano dati da condividere), considerano i videogiochi una perdita di tempo, un passatempo per ignoranti, un'attività non edificante.

Bene, in Giappone non è così: e certamente non è un paese con poca storia alle spalle. Durante la cerimonia di apertura, come avrete ascoltato, sono stati utilizzati molti pezzi tratti da colonne sonore di videogiochi, come Dragon Quest, Monster Hunter, Final Fantasy, Chrono Trigger. E molti di più sarebbero dovuti essere, stando ai rumor, se alcuni aziende (Nintendo, tra le altre) non avessero preferito slegare il proprio nome da questo evento che, lo ricordiamo, in Giappone è sgradito - causa pandemia e restrizioni - a gran parte della popolazione. La manifestazione era stata annunciata da Shinzo Abe, allora premier, vestito col cappello di Super Mario; era arrivato a Rio, direttamente da Tokyo, proprio attraverso uno dei tubi conduttori dell'idraulico - e chissà quanto si va veloci, là dentro.

Due anni fa Shigeru Miyamoto, primo tra i creatori di videogiochi, ha ricevuto dal governo giapponese l'onorificenza di "person of cultural merit". Non è un'attestazione da poco. Significa che lo stato riconosce e supporta quest'attività, attribuendole dignità creativa e culturale. E il tutto si è visto, ancora di più, durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

Insomma, tutta questa premessa per tentare di comprendere come mai Google abbia scelto proprio un videogioco per celebrare le Olimpiadi, e del perché - da appassionati - dovremmo essere contenti di questa associazione. Più che la qualità dell'opera in sé, insomma, è ben più rilevante la sua stessa esistenza. Voleste comunque saperne di più, ecco qualche dettaglio nel nostro speciale su Doodle Champion Island Games.