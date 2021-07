Olimpiadi di Tokyo 2020: la cerimonia di apertura sulle note di Dragon Quest, Chrono Trigger e altri videogiochi

Il rapporto del Giappone coi videogiochi è fortissimo. A dimostrarlo ci sono Mario e Sonic tra le icone delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma anche la musica che ha accompagnato tutta la cerimonia di apertura della manifestazione. Gli atleti, infatti, sono entrati sulle note di Dragon Quest, Chrono Trigger e altri celebri serie di videogiochi giapponese.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi è un momento importantissimo, forse uno dei più seguiti a amati di tutta la manifestazione. L'ingresso di tutti gli atleti dietro alla loro bandierab, il vederli emozionati e tutti riuniti in un unico posto sono momenti bellissimi, anche per chi lo sport lo segue ogni 4 anni e in solo in queste occasioni.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, oltretutto, sono molto importanti, un po' perché sono le prime ad arrivare dopo la pandemia da Covid-19, un po' perchè c'è lo spettro di una nuova ondata di contagi, soprattutto in un paese molto indietro con le vaccinazioni come il Giappone.

La nota lieta, soprattutto per noi videogiocatori, è che tutta la manifestazione è stata fatta sulle note di alcuni dei più celebri videogiochi della storia, da Dragon Quest a Monster Hunter, passando per Chrono Trigger e Final Fantasy.

In attesa che la cerimonia finisca, vi offriamo un piccolo estratto offerto dal collega Marco Paretti.