Breath of the Wild: il cosplay di Zelda di Grusha è principesco

Sono settimane positive per il marchio di The Legend of Zelda. Il "nuovo" Skyward Sword HD sta ottenendo successo in molteplici mercati e gli appassionati di tutto il mondo stanno (ri)scoprendo un capitolo che, nella sua versione originale, era stato parzialmente ignorato. La verità, però, è che i fan stanno attendendo l'arrivo del seguito di Breath of the Wild. Tra di essi vi sono anche cosplayer come Grusha. La donna, per ingannare l'attesa, ci propone il proprio cosplay di Zelda in versione principesca.

Come potete vedere dallo scatto, Grusha ha creato un cosplay estremamente fedele del vestito da principessa di Zelda da Breath of the Wild. In questo scatto, Zelda sembra quasi una dea che allunga la mano verso di noi, per graziarci con la sua bellezza e dolcezza. Sarà interessante capire in che modo sarà proposta Zelda nel nuovo capitolo, che pare si farà attendere ancora un po'.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Zelda realizzato da Grusha? La principessa di The Legend of Zelda Breath of the Wild è stata ben ricreata, oppure avete visto versioni di qualità superiore?