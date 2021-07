Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di shirogane_sama è lucente

Final Fantasy 7 Remake è uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni e un grande successo per Square Enix. Dopotutto, l'opera originale è amata ancora oggi e i suoi protagonisti sono tra i preferiti di molti. Se stilassimo una classifica dei personaggi migliori, tra le prime posizioni troveremmo probabilmente anche Tifa. Ora, shirogane_sama ci propone un nuovo cosplay di Tifa.

shirogane_sama non è nuova ai cospaly di Tifa e in passato ne ha proposti vari. Questa specifica versione propone la protagonista di Final Fantasy 7 Remake in modo leggermente diverso, ovvero mentre indossa un costume che rassomiglia a quello originale, ma che è composto da materiali differenti. Questa Tifa, dovendolo dire in una sola parola, è più "lucente".

Cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da shirogane_sama? La protagonista di Final Fantasy 7 Remake è stata ricreata in modo fedele, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?