Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa firmato irine_meier è incredibile

Final Fantasy 7 Remake ha molti pregi, ma uno dei più importanti ed essere stato in grado di riportare sugli schermi dei giocatori PlayStation un grande cast di personaggi molto amati. Tra tutti vi è ovviamente Tifa, la guerriera che accompagna Cloud durante tutta l'avventura ideata da Square Enix. Ora, irine_meier ci propone un suo nuovo scatto del cosplay di Tifa, precisamente uno scatto full body.

irine_meier ha in passato condiviso altri scatti del suo cosplay di Tifa, ma - come detto - questa foto è la prima full body e ci permette così di ammirare l'intero costume scelto dalla cosplayer. In particolar modo, la cosplayer ci permette di vedere le scarpe che ha usato per il cosplay di Tifa, di alta qualità, di norma nascoste negli scatti che si concentrano sul volto e sulla parte superiore del corpo della donna.

Se siete fan di Final Fantasy 7 Remake, allora non dovreste perdervi anche il cosplay di Tifa firmato Grusha. Non dovreste nemmeno perdervi il cosplay di Tifa Cowgirl di mochiiimarie è pronto al rodeo. Infine, vi proponiamo il cosplay di Tifa di komori mostra le proprie doti.

Cambiando genere, vi consigliamo il cosplay di Mona di Nyukix: è perfetto. Dovreste ammirare anche il cosplay di Himiko Toga di min_mmu: è folle ma allegro. Infine, ecco il cosplay di Zelda di likeassassin: è celestiale.

Cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da irine_meier? Quanto creato dalla cosplayer vi convince? Oppure il personaggio di Final Fantasy 7 Remake è stato proposto in versioni migliori da altre cosplayer?