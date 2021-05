Genshin Impact: il cosplay di Mona di Nyukix è perfetto

Uno dei grandi punti di forza di Genshin Impact è l'enorme quantità di personaggi che possono essere ottenuti, potenziati e portati in battaglia. Ogni personaggio è unico in termini di capacità di combattimento, ma soprattutto è unico in termini di design e personalità. I giocatori hanno quindi trovato i propri preferiti e una di quelle che più ha colpito il pubblico è Mona. Ora, Nyukix ci propone il suo cosplay di Mona da Genshin Impact.

Nyukix ha optato per una versione fedele del costume di Mona. Il cosplay non è manchevole di alcun dettaglio, dal grande cappello fino alla collana. Mona è una giovane astrologa in grado di comprendere in un solo istante se le persone di fronte a lei stanno mentendo oppure se stanno dicendo la verità. La cosplayer ha realizzato per certo una versione perfetta di Mona.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Mona realizzato da Nyukix? La cosplayer è stata in grado di riprodurre in modo adeguato il personaggio di Genshin Impact a vostro parere? Oppure avete visto versioni di qualità superiore?