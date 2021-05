Minecraft, il Caves & Cliffs Update porterà 91 nuovi blocchi già nella prima parte

Minecraft otterrà molte novità dal grosso aggiornamento Caves & Cliffs, tra le quali si contano almeno 91 nuovi blocchi solo per quanto riguarda la prima parte dell'update, destinata ad uscire nel prossimo periodo ma ancora senza una data precisa.

Come è stato spiegato già in precedenza, il Caves & Cliffs Update di Minecraft verrà rilasciato in due parti staccate, contenendo una quantità di novità veramente imponente. Solo per quanto riguarda la prima parte dell'aggiornamento, verranno già introdotti circa 91 nuovi blocchi, che andranno dunque ad ampliare la composizione del mondo e le possibilità di costruzione.



Il nuovo video pubblicato da Mojang, riportato in questa pagina, spiega in particolare questo aspetto dell'aggiornamento, con gli sviluppatori Alexander Östman e Brandon Pearce a illustrare le novità apportate per quanto riguarda i blocchi da costruzione all'interno di Minecraft. Nel filmato vengono toccati anche altri argomenti relativi all'aggiornamento, ma in particolare si concentra sui blocchi.

"Aggiungeremo circa 91 blocchi nuovi al gioco e molti di questi verranno generati nel gioco", ha affermato Pearce, "non sono semplici aggiunte all'inventario creativo", dunque questi nuovi blocchi avranno degli effetti visibili e una presenza effettiva nel mondo di Minecraft.

Entrambi poi passano in rassegna alcuni dei blocchi più interessanti, che possono avere delle caratteristiche peculiari e andare a inserire nuove dinamiche nel gameplay, oppure fornire ulteriori possibilità creative. Non c'è ancora una data di uscita per il Caves & Cliffs Update di Minecraft, ma la prima parte dovrebbe uscire nel corso dell'estate.