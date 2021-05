Pac-Man compie 41 anni: Nintendo, NBA e Bandai Namco celebrano l'anniversario

Pac-Man, una delle maggiori icone videoludiche e uno dei primi simboli in assoluto dei videogiochi, compie 41 anni oggi e viene festeggiato da varie compagnie come Nintendo e NBA, oltre ovviamente a Bandai Namco, attraverso iniziative e messaggi via social.

Creato da Tōru Iwatani e prodotto da Namco, il primo Pac-Man uscì proprio il 22 maggio 1980 nelle sale giochi giapponesi, in forma di arcade, per diventare poi un vero e proprio fenomeno di massa ed essere convertito in tantissimi formati domestici e portatili, entrando per sempre nella storia dei videogiochi.

In occidente venne pubblicato inizialmente da Midway Games su licenza, per poi rientrare nel carnet di Namco e quindi di Bandai Namco anche al livello internazionale. Pac-Man ha ottenuto negli anni una quantità enorme di conversioni e seguiti ufficiali, oltre a spin-off e prodotti multimediali collegati.

Tra questi ricordiamo i recenti Pac-Man 99 per Nintendo Switch in versione battle royale, e il particolare Pac-Man 256 su console e piattaforme mobile, così chiamato per omaggiare il celebre bug storico che, di fatto, ha decretato la conclusione del gioco al livello 256, considerando che ne impediva il prosieguo dopo tale stage.

Il 41esimo anniversario è stato festeggiato in particolare dalla NBA con una collaborazione ufficiale, che porta nel gioco mobile 20 livelli a tema con le squadre che fanno parte del massimo campionato di basket americano, oltre a carte e power-up a tema.



Tuttavia, è interessante notare anche il messaggio di auguri da parte di Nintendo of America e ovviamente quello di Bandai Namco USA.