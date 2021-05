Crysis 2 Remaster in arrivo? L'account Twitter invia strani messaggi

Potrebbe esserci qualche novità in arrivo su Crysis 2 nel prossimo periodo, considerando che Crytek ha iniziato a inviare strani messaggi attraverso l'account ufficiale del gioco, che potrebbero puntare a un Crysis 2 Remaster o qualcosa del genere.

Nel tweet si legge "Mi chiamavano Prophet", con ovvio riferimento al Maggiore Laurence "Prophet" Barnes, protagonista del gioco. Si tratta del personaggio principale in Crysis 2, ma è presente anche nel primo capitolo e in Crysis 3, dunque il tweet è alquanto vago per quanto riguarda la serie in generale.



Tuttavia, per rimarcare meglio il riferimento, al messaggio è seguita anche un'immagine di Crysis 2, cosa che consolida l'idea che possa esserci una revisione del gioco in arrivo nel prossimo periodo. D'altra parte, il 2021 segna anche il decimo anniversario del secondo capitolo, cosa che potrebbe fornire l'occasione per un'operazione di recupero.



Crysis Remastered, la rielaborazione del primo capitolo, è uscito proprio di recente, dunque non stupirebbe un prosieguo dell'operazione che coinvolga anche Crysis 2, ma attendiamo comunque eventuali informazioni da parte di Crytek.

Per quanto riguarda il precedente Crysis Remastered, il mese scorso ha ottenuto un update per PS5 e Xbox Series X, mentre su PC è stato rilasciato il supporto al DLSS che ha migliorato le performance.