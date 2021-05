Diablo 4, Diablo 2 Resurrected, Overwatch 2 e non solo: Blizzard ha altri giochi in sviluppo

Non ci sono solo Diablo 4, Diablo 2 Resurrected, Diablo Immortal e Overwatch 2 in sviluppo presso Blizzard attualmente, perché a quanto pare ci sono anche altri giochi in lavorazione, non ancora annunciati, presso i team interni della compagnia.

Ad affermarlo è Ion Hazzikostas, director di World of Warcraft, che ha spiegato qualcosa dell'ambiente di lavoro attuale all'interno di Blizzard in un articolo pubblicato di recente da IGN, che indaga un po' sulla riorganizzazione generale della compagnia dopo l'uscita di scena di diversi elementi di grande rilievo, come Jeff Kaplan che ha lasciato il suo ruolo di responsabile di Overwatch qualche settimana fa.

"Stiamo entrando in un periodo molto emozionante, la gente ha iniziato a vedere cosa abbiamo in serbo con Diablo 4, Overwatch 2 e sono tutti molto esaltati da entrambi i giochi", ha affermato Hazzikostas. "Abbiamo altri progetti in lavorazione e penso che le persone in tutto il mondo vedranno in breve tempo quello che stiamo facendo e non vedo l'ora di poter mostrare qualcosa al riguardo", ha riferito il director nel report del sito in questione.

Sebbene le affermazioni siano comunque molto vaghe, sembrano proprio indicare altri progetti in sviluppo oltre ai titoli ormai noti, dunque ci sono altri giochi non ancora annunciati in lavorazione presso Blizzard oltre ai Diablo e a Overwatch 2. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni da parte della compagnia su quali possano essere questi titoli.